أمطار تغرق نفقين شهيرين بالعاصمة السعودية (فيديو)

أفادت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، بأن سيولًا ناتجة عن التساقطات المطرية أغلقت نفقين رئيسيين بالعاصمة السعودية الرياض.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع أحد النفقين الواقعين على طريق ديراب في العاصمة الرياض وقد غمرته المياه، بشكل شبه كامل.

ويوضح مقطع آخر سيارات متجمعة عند مدخل نفق آخر، وقد سدت الطريق أمامها، بينما قال بعض النشطاء إن الفيديو تم تسجيله، صباح اليوم السبت، حيث لا يزال النفق مغلقًا.

أحد أنفاق ديراب لا زال مغلق

الساعة 7.18ص pic.twitter.com/ZKQmXLDblO (عبر @ibarehem) — طرق الرياض (@Ruh_Rd) April 13, 2019

وتشهد مناطق متعددة من المملكة العربية السعودية بينها العاصمة الرياض هذه الأيام تساقطات مطرية غزيرة، أثرت على طبيعة الحركة المرورية في عدد من الطرق، وتحديدًا جنوب وغرب العاصمة، وصاحبها زخات من البرد.