ينتمي لتنظيم ”داعش“.. السعودية تعدم يمنيًا قتل رجل أمن بطريقة مروعة

نفّذت وزارة الداخلية السعودية، يوم الثلاثاء، حكم الإعدام بحق مقيم يمني أدين في العام 2016، بقتل رجل أمن سعودي عقب خروجه من أداء صلاة الفجر، في أحد مساجد مدينة أبها في منطقة عسير.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها ”نفذت حد الحرابة في مدينة أبها؛ بحق عمر سعيد باهيصمي، بعد أن أدين بقتل العريف في دوريات أمن محافظة بيشة، مهذل فهد محمد السلولي“.

وأوضح البيان: ”تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني.. وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بقتل رجل الأمن عمدًا وعدوانًا، والانتماء لأحد التنظيمات الإرهابية، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية“.

وتابعت الوزارة: ”وبإحالته (الجاني) إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة، وأن يكون ذلك بقتله، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور“.

وكان القاتل باهيصمي وهو شاب عشريني، قد دهس رجل الأمن السلولي بسيارته عدة مرات، عقب خروجه من صلاة الفجر بمسجد الصماهدة بحي العزيزية في محافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير، ثم ترجل من السيارة وطعنه بساطور ليتأكد من موته.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، في آب/ أغسطس 2016، إن القاتل ينتمي لتنظيم داعش.

وكان السلولي في الـ40 من عمره عند قتله، وترك خلفه خمسة أبناء، وتنقل في عمله بين عدة مناطق في السعودية.

وكانت التحقيقات في الجريمة شملت عدة أشخاص آخرين، بتهم توفير الدعم للقاتل بأشكال مختلفة من إيواء وتستر وتمويل وتوفير أدوات الجريمة.