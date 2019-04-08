سعودية تروي معاناتها في مخيم اللاجئين السوريين بالأردن

روت السعودية سلوى الخالدي، معاناتها في مخيم الأزرق للاجئين السوريين شرق الأردن مدة ٧ سنوات، حتى دخلت المملكة وصدمت بعدم اعتراف السفارة بأولادها فظلت مشكلتها قائمة.

وقالت سلوى إنها تزوجت من سوري في بلاده لمن دون تصريح زواج من المملكة، مؤكدة أنها سعت في هذا التصريح لأكثر مرة لكن لم تحصل عليه.

وأضافت خلال حوارها لبرنامج داوود الشريان، أنها كانت تعيش في حمص ثم انتقلت إلى ريف تدمر بعدما اندلعت الأحداث في سوريا، مشيرة إلى أنها لا تتمكن من إصدار هويات لها ولأطفالها طلال وسحر؛ بسبب عدم اعتراف سوريا بزواجها؛ لأنها لا تملك إذن زواج من المملكة.

وأوضحت سلوى أن الأوضاع تأزمت في ريف تدمر وفقدت الماء والطعام من الحرب والنظام، قائلة: ”ولدي من سوء الأغذية صار معه جرثومة بالأمعاء“.

وأشارت إلى أن أطفالها لا يعرفون البيت إذ يسمّوه ”كرفان“، مضيفة أنهم يخافون من الكهرباء، مشيرة إلى أن السفارة خيروها بين الذهاب وحدها على بلدها أو الذهاب مع أولادها إلى المخيم.

وبينت أن المخيم كله سوريات، قائلة : ”أنا جيتي لهم غلط، يوم أطلع إجازة وأدخل يعذبوني، شلون دخلتِ شلون طلعت؟“

وأكدت أنها راجعت السفارة كثيرًا، وحاولت العودة لبلادها مع أبنائها لكن المسؤولين كانوا يقولون إحنا نعرّف عليكي إنتي، ولا نعرّف على ولادك، مشيرة إلى أنهم كانوا يخبروها بأن هذه غلطتك لأنك ما جبتي ورق إثبات زواج فقطعوا الأمل عندي.

"سلوى الخالدي" تحكي معاناة زواجها الغير موثّق من غير سعودي..

وتفاصيل إقامتها في سوريا بعد الأحداث، وتعرضهم للقصف وهدم بيتها

وتنقلها من مدينة لأخرى مع أولادها#وش_قصة_سلوى_مع_داود حصرياً على قناة#SBC pic.twitter.com/yfCoqQEdPN — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) April 8, 2019

تحكي سلوى عن تردي الأوضاع وتأزمها، وفقدان الماء والطعام ثم تروي المأساة:

"ولدي من سوء الاغذية صار معه جرثومة بالأمعاء"#وش_قصة_سلوى_مع_داود حصرياً على قناة#SBC pic.twitter.com/YwDvz90Spv — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) April 8, 2019

خمس سنوات وهي تعيش في ريف تدمر، تقول سلوى:

"الغطي اللي يغطون بها الأطفال، انحرموا منها عيالي" وداود يصرح بالمأساة:

عيالك ما سكنوا في بيت#وش_قصة_سلوى_مع_داود حصرياً على قناة#SBC pic.twitter.com/ClSCYm6NiK — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) April 8, 2019

"بكرة تزين"

فهل زان لها الغد؟

وهل تحسنت الأوضاع حينما تحدثت مع السلطات الأردنية؟

سلوى تروي ما حدث عندما وصلت للحدود مع الأردن#وش_قصة_سلوى_مع_داود حصرياً على قناة#SBC pic.twitter.com/gsjohaqd7H — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) April 8, 2019