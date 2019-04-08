رئاسة أمن الدولة في السعودية تكشف تفاصيل عملية بالقطيف (فيديو وصور)

كشف المتحدث الأمني برئاسة أمن الدولة في السعودية تفاصيل عملية أمنية في محافظة القطيف، نجم عنها مقتل اثنين من المطلوبين، واعتقال اثنين آخرين.

وقال المتحدث إن عملية كانت استباقية وتمت بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية، حيث رصد رجال الأمن 4 عناصر من المطلوبين أمنيًا، وهم يستقلون سيارة من نوع ”تاهو“ باتجاه طريق (أبو حدرية)، لتنفيذ عمل إرهابي أشارت المعلومات أنهم أتموا التجهيز له.

وسرد المتحدث الأمني باسم رئاسة أمن الدولة تفاصيل العملية؛ حيث قامت الجهات الأمنية باعتراض المطلوبين الأربعة، وطالبهم رجال الأمن بتسليم أنفسهم، لكنهم بادروا بإطلاق النار؛ فتم التعامل معهم وفق ما يتطلبه الموقف والرد عليهم بالمثل مما أدى لإعطاب المركبة التي كانوا يستقلونها، فلجأوا إلى محطة وقود بالقرب من الموقع وألقوا قنبلة يدوية تسببت في حدوث حريق جزئي بالمحطة، وذلك بهدف استغلال الحالة في الهروب من قبضة رجال الأمن، وقاموا بالاستيلاء على (صهريج) تحت تهديد السلاح، لكن تم إعطابه على مسافة (2) كيلو متر من محطة أخرى.

وأسفرت العملية كما يقول المتحدث عن مقتل كل من المطلوب ماجد علي عبدالرحيم الفرج، سعودي الجنسية، وهو أحد المطلوبين على قائمة تم الإعلان عنها سابقًا، والمطلوب محمود أحمد علي آل زرع، سعودي الجنسية كذلك.

وألقت القوة الأمنية القبض على مطلوبيْن آخرين، رفض المتحدث الأمني الإفصاح عن هويتهما في الوقت الراهن، لمصلحة التحقيق لكنه قال إنهما من أرباب السوابق وممن ارتبطوا بعدد من القضايا الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية بمحافظة القطيف.

كما ذكر المتحدث أن امرأة من الجنسية البحرينية أصيبت في العملية، أثناء توقفها مع عائلتها في محطة الوقود، وتعرض سائق الصهريج وهو من الجنسية الباكستانية، واثنين من رجال الأمن لإصابات؛ وهم يتلقون حاليًا العلاج اللازم.