رئاسة أمن الدولة في السعودية تكشف تفاصيل عملية بالقطيف (فيديو وصور)

View this post on Instagram

كشف المتحدث الأمني برئاسة أمن الدولة في السعودية تفاصيل عملية أمنية في محافظة القطيف، نجم عنها مقتل اثنين من المطلوبين، واعتقال اثنين آخرين. وقال المتحدث إن عملية كانت استباقية وتمت بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية، حيث رصد رجال الأمن 4 عناصر من المطلوبين أمنيًا، وهم يستقلون سيارة من نوع ”تاهو“ باتجاه طريق (أبو حدرية)، لتنفيذ عمل إرهابي أشارت المعلومات أنهم أتموا التجهيز له. . . #إرم_نيوز #السعودية #رئاسة_أمن_الدولة #عملية_القطيف #القطيف #أمن_الدولة #أخبار #لايك #لايكات #منوعات #سناب #سنابات #بيان_لرئاسة_أمن_الدولة #ksa #Saudi #news