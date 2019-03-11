السعودية تعلن تسجيل 3 براءات اختراع عالمية.. فمن هي أميرة العازمي صاحبة الابتكارات؟

سجلت المملكة العربية السعودية 3 براءات اختراع لدى مكتب براءات الاختراع الأمريكي، بعد أن استطاعت السعودية الدكتورة ”أميرة العازمي“، عضو هيئة التدريس السعودية في قسم الكيمياء بكلية العلوم والآداب فرع جامعة حفر الباطن بالنعيرية، تحقيق نجاح مبهر في براءات الاختراع.

وجاء تسجيل براءات الاختراع للدكتورة السعودية، بعد أن نشرت 10 أبحاث علمية حول إنتاج وتطوير المواد الكربونية لتخزين الطاقة والتقاط ثاني أكسيد الكربون؛ لتخفيف تأثيره على الغلاف الجوي، وعرض هذه الأبحاث في أربعة مؤتمرات عالمية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا.

واحتفلت السفارة السعودية بالقاهرة، بما حققته العازمي من إنجازات، حيث أشار بيان صادر عن السفارة، إلى فوز أحد هذه الأبحاث بأفضل ملصق بحثي في ندوة ”تقنية النانو للطاقة والبيئة 2018“ برعاية الجمعية الملكية للكيمياء في لندن.

یذكر أن الدكتورة أمیرة العازمي، إحدى خریجات كلیة العلوم والآداب في النعیریة، وتخرجت بتقدیر امتیاز مع مرتبة الشرف الثانیة، وتم تعیینھا معیدة في الكلیة نفسها، ثم ابتعثتھا الجامعة لدراسة الماجستیر والدكتوراه في تخصص الكیمیاء بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنیة.

وتعمل العازمي الآن، عضو ھیئة تدریس في الجامعة، وعضوًا مشاركًا في الجمعیة الملكیة للكیمیاء في لندن.