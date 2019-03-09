ظريف: مستعد لزيارة السعودية لتسوية الخلافات

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، استعداده لزيارة المملكة العربية السعودية لإنهاء الخلافات مع طهران والتي انقطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما على خلفية قيام محتجين إيرانيين بإحراق سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد في يناير 2016.

وقال ظريف في مقابلة مع قناة ”الفرات“ العراقية عقب وصوله مساء السبت إلى العاصمة بغداد تحضيراً لزيارة الرئيس حسن روحاني ”دائماً أعلنت استعدادي للحوار مع الجيران؛ لكن للأسف جيرانا في السعودية ليست لديهم رغبة في الحوار، وانا مستعد عندما أزور المنطقة وأن أزور السعودية“ على حد زعمه.

وحول مقترح العراق المتضمن دعوة إقليمية لحوار أمني يضم (العراق وتركيا وإيران ومصر والسعودية) أوضح ظريف ”نحن مع كل الدعوات والمقترحات للتعاون الإقليمي وندعم ذلك.

وبشأن استقالة التي قدمها في أواخر فبراير الماضي عقب زيارة قام بها الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران بشكل سري دون علمه، قال ظريف ”الهدف من خطوة الاستقالة كانت لحفظ شأن وزارة الخارجية الإيرانية، ولا علاقة لها بزيارة الأسد“.

كما نفى وزير الخارجية الإيراني أن يكون لديه نية للترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة المقررة في يونيو 2021.