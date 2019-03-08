الدفاعات السعودية تدمر طائرة حوثية مسيرة باتجاه أبها

دمرت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الجمعة، طائرة حوثية من دون طيار، كانت في طريقها إلى مدينة أبها، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، عن العقيد الركن تركي المالكي، قوله ”إنه في تمام الساعة 12:24 بالتوقيت المحلي، من صباح اليوم الجمعة، رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي، جسمًا غير معرّف باتجاه مناطق سكنية بمدينة أبها، وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره“.

وأضاف: ”نتج عن تساقط حطام الجسم على الأعيان المدنية إصابات متوسطة لأربعة أشخاص مدنيين، بالإضافة إلى تأثر بعض المركبات المدنية“.

وذكر العقيد المالكي، أنه و“من خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة، تبين أنها طائرة بدون طيار معادية حوثية، بخصائص ومواصفات إيرانية“.

وأكد المتحدث باسم التحالف العربي، أن ”قيادة القوات المشتركة للتحالف، تحذر وبأشد العبارات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين“، وأن استخدامها لأساليب ”إرهابية“ في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، على حد تعبيره.

بدوره، أعلن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن سقوط شظايا اعتراض طائرة بدون طيار التي أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه منطقة سكنية بمدينة أبها، ”نتج عنه إصابة خمسة أشخاص مدنيين، أربعة سعوديين بينهم امرأة، ومقيم من الجنسية الهندية، كما تعرضت 6 مركبات وعدد من المنازل لأضرار طفيفة ومتوسطة“.