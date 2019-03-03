بعد 6 حلقات.. توقف برنامج داوود الشريان المثير للجدل

أوقفت قناة ”إ س بي سي“ التلفزيونية الحكومية اليوم الأحد، بث حلقة جديدة من ”برنامج داوود الشريان“ المثير للجدل، دون أن يتضح إن كان القرار سيشمل حلقة اليوم فقط أم إيقاف عرض البرنامج نهائيًا.

وكان جمهور البرنامج الذي يتناول قضايا محلية ينقسم السعوديون حولها، على موعد من بث حلقة جديدة عند الساعة الثامنة مساء اليوم، قبل أن يفاجؤوا بعدم عرض الحلقة.

ولم تصدر القناة توضيحًا بشأن عدم بث حلقة اليوم، كما لم يرد تعليق من مقدم البرنامج، الإعلامي السعودي المخضرم داوود الشريان، حول سبب عدم بث الحلقة.

وبثت القناة 6 حلقات من البرنامج على مدى الأسبوعين الماضيين، وأثارت كافة الحلقات تقريبًا جدلًا واسعًا، بعد أن تناولت قضايا مثل هروب الفتيات من ذويهن إلى خارج المملكة، وبيع المخدرات بسهولة في الأحياء العشوائية في المملكة.

وتصدرت صورة الشريان حاملًا حقنة مخدرة حصل عليها من أحد الأحياء العشوائية على حد قوله، كبريات وسائل الإعلام العالمية، لتجر عليه سيلًا من الانتقادات.

وطالب كثير من السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإيقاف بث البرنامج، معتبرين ما يقدمه ”مسيئًا لصورة المملكة في الخارج“، بينما يعترض جمهور القناة على تلك المطالب، إذ يرون فيه وسيلة تسلط الضوء على قضايا محلية تستوجب التدخل الرسمي والحل.

وظهر الشريان بعد أسبوع من بث برنامجه، عبر قناة ”العربية“ السعودية، ودافع عن البرنامج والمواضيع التي يطرحها، دون أن يبدي أي نية للتراجع بعد سيل الانتقادات التي واجهها.