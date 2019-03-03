الفنان السعودي عبدالله السدحان يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

كشف الفنان السعودي المعروف، عبدالله السدحان، في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة قادته لإحدى المستشفيات، دون أن يوضح تفاصيل مرضه.

ونشر السدحان مقطع فيديو له، ظهر فيه راقداً على السرير في المستشفى، بينما يقوم طبيب بفحص المثل الكوميدي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وطمأن السدحان البالغ من العمر (60 عاماً)، جمهوره الواسع بشأن وضعه الصحي، وقال إن نشر الفيديو يستهدف منع تداول أي شائعات عن وضعه الصحي ومن ثم تهويلها.

وكتب السدحان في حسابه بموقع ”تويتر“ ”أنا بخير وتمام ولله الحمد ومن اجتماع لأجتماع واكل وامشي . فقط خوفاً من تداول أي مقطع ثم تكبر الإشاعة“.

انا بخير وتمام ولله الحمد ومن اجتماع لأجتماع واكل وامشي .

فقط خوفاً من تداول اي مقطع ثم تكبر الأشاعة . pic.twitter.com/nUneyugwSZ — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) March 2, 2019

وانهالت الردود على السدحان فور نشر الفيديو، من جمهور عريض وزملاء مهنة كثر، متمنين للفنان المخضرم الشفاء العاجل.

ورغم تاريخه الفني الطويل، ظل المسلسل السعودي الكوميدي، ”طاش ما طاش“ بأجزائه الكثيرة، أشهر أعمال الفنان السدحان في العالم العربي.