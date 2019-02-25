وفاة نورة غصاب المنديل والدة الأمير تركي بن عبدالرحمن آل سعود

توفيت والدة الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، وذلك وفقًا لما أعلنه بيان للديوان الملكي السعودي.

وجاء في البيان، أنه ”سيصلى على جثمان والدة الأمير تركي بعد صلاة العصر، في جامع الملك خالد بمدينة الرياض“.

ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر عن الراحلة، غير أن أقرباء وأفرادًا من العائلة كشفوا عن اسمها، وهو نورة بن غصاب المنديل.

وقال مغرد باسم سلطان: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله عمتي نورة بن غصاب المنديل، والدة الأمير/ تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز. والعقيد/ خالد بن منديل المنديل . وسيصلى عليها، اليوم الإثنين، بعد صلاة العصر، في جامع الملك خالد بأم الحمام، والدفن بمقبرة عرقه“.

وكتبت نورة المنديل: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله الخالة نورة بن غصاب المنديل، وسيصلى عليها، اليوم الإثنين، بعد صلاة العصر، في جامع الملك خالد بأم الحمام“.