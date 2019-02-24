محافظ المركزي السعودي لا يتوقع مزيدًا من اندماجات البنوك حاليًا

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي اليوم الأحد إنه لا يتوقع عمليات اندماج أخرى بين البنوك في الوقت الحالي غير تلك المعلنة بالفعل.

وتأتي تصريحات الخليفي عقب إعلان البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك السعودية من حيث الأصول، وبنك الرياض في ديسمبر كانون الأول بدء محادثات أولية قد تتمخض عن تأسيس كيان مدمج تصل قيمة أصوله إلى 183 مليار دولار.

وجاءت الخطوة بعد شهرين من اتفاق البنك السعودي البريطاني (ساب) ومنافسه الأصغر البنك الأول على الاندماج لتشكيل ثالث أكبر مصرف في المملكة، في أول عملية اندماج كبيرة بالقطاع المصرفي السعودي خلال الفترة الأخيرة.

وأبلغ الخليفي الصحفيين أنه لا يتوقع انكماشًا في السعودية بفضل الطلب على قروض الأفراد والقروض العقارية، مضيفًا أن هناك سيولة كبيرة.

وقال: ”لا أعتقد إن شاء الله أن هناك انكماشًا لأن البيانات التي نراها كلها تدعو للتفاؤل.. أعتقد أننا قريبًا سننشر بيانات الإقراض العقاري وسترون قفزة ملحوظة جدًا. والقطاع العقاري كما تعلمون محرك رئيس أو أحد المحركات. بالنسبة لمدفوعات القطاع الاستهلاكي أيضًا نشطة.. القروض كلها الاستهلاكية والعقارية أيضًا نشطة“.

وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية نزل 1.8 % في يناير كانون الثاني مقارنة به قبل عام، مع انخفاض أسعار المساكن والمياه والطاقة.

وهذا أول هبوط للأسعار في أكبر اقتصاد بالشرق الأوسط منذ عام 2017، بعد أن شهدت ارتفاعًا مستمرًا على مدار العام الماضي بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.