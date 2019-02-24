”نيويورك تايمز“ تعلق على تعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للسعودية في أمريكا

علقت وسائل إعلام عالمية على تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة للسعودية في الولايات المتحدة لتصبح أول سعودية تتولى هذا المنصب.

وقالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ إن تعيين الأميرة ريما في واشنطن يبدو فتحًا لصفحة جديدة مع واشنطن بعد مقتل جمال خاشقجي، بالإضافة إلى التأكيد على الإصلاحات الاجتماعية بالمملكة في واشنطن، عاصمة حليفتها الأكثر أهمية.

وأضافت الصحيفة أن تعيين الأميرة يعتبر كذلك تجسيدًا للإمكانيات الجديدة المتاحة الآن للنساء السعوديات.

من جهتها، نقلت وكالة رويترزعن جريج جوز، الخبير في شؤون الخليج بجامعة تكساس ايه. آند إم. أن ”تعيين الأميرة ريما خطوة ممتازة على صعيد العلاقات العامة، فامرأة ستمثل البلد الذي منح لتوه النساء الحق في قيادة السيارات“.

وكان تعيين الأميرة ريما أثار ردودًا إيجابية واسعة في السعودية. وقال الكاتب البارز عبدالرحمن الراشد في تغريدة بتويتر: ”تحديات كالجبال أمام السفيرة الأولى في تاريخ #السعودية، الأميرة ريما بنت بندر، مهمتها الدبلوماسية في واشنطن أصعب مما نظن. احتراب بين حزبين، وتصفية حسابات بين مؤسسات وحكومات من خلال حرب اليمن وخاشقجي… وحتى إلى عامين، موعد الانتخابات“.

وقال تركي الدخيل، السفير السعودي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، إن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان شخصية جديرة في مكان مهم وصعب وليس إلا للكبار.

وأضاف في تغريدات عبر ”تويتر“ قائلًا: ”أبارك للأميرة # ريما_بنِت_بندر_بن_سلطان الثقة الملكية الكريمة بتعيينها سفيرة لـ # السعودية في # واشنطن . شاركت بـ # دافوس وتابعت حديث الأميرة عن السعودية، ولمست إعجاب المتابعين لحديثها، وتأثرهم به. شخصية جديرة، في مكان مهم وصعب. ليس للصعاب إلا الكببار. دعواتي بالنجاح والتوفيق“.

وتابع السفير السعودي: ”عاشت # ريما_بنِت_بندر_بن_سلطان في بيت سياسي عريق، فوالدها الأمير بندر بن سلطان، أشهر سفير في واشنطن، ولا أقول اشهر سفير سعودي. شخصية سياسية لا يقلل من قيمتها إلا جاهل أو حاقد. ووالدتها الأميرة هيفاء الفيصل من رواد العمل الخيري، وريما كانت ساعدًا لها“.

عاشت #ريما_بنِت_بندر_بن_سطان @rbalsaud في بيت سياسي عريق، فوالدها الأمير بندر بن سلطان، أشهر سفير في واشنطن، ولا اقول اشهر سفير سعودي. شخصية سياسية لا يقلل من قيمتها إلا جاهل أو حاقد. ووالدتها الأميرة هيفاء الفيصل من رواد العمل الخيري وريما كانت ساعداً لها. — #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) February 24, 2019

واعتبر الدخيل أن ”نجاح الأميرة #ريما_بنِت_بندر_بن_سلطان في عملها في هيئة الشباب والرياضة، إحدى ركائز النجاح المتوقع لمهمتها الجديدة في #واشنطن، وتعيين أول سيدة سفيرة للسعودية، أسبقية وثقة من الملك وولي العهد، تليق بالأميرة السفيرة. وفقها الله، وكلل عملها بالنجاح والسداد، خدمة لوطن عظيم. #السعودية”.