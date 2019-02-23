الملك سلمان يصدر أمراً بالعفو عن عدد من المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة

قالت وكالة الأنباء السعودية، في وقت متأخر من ليل السبت، إن الملك سلمان أصدر أمراً بالعفو والإفراج عن عدد من المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة.

وأضافت الوكالة، إن أمر العفو يتعلق بعدد من القضايا المتنوعة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول بها أو مخالفين لقواعد الإقامة غير القادرين على سداد الغرامات المقررة ـ نظاماً ـ بما يمكنهم من العودة إلى بلادهم، على أن تتولى السفارة المصرية في المملكة متابعة ذلك مع الجهات المعنية بما يكفل سرعة عودتهم إلى بلدهم.

و ثمن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المبادرة الملكية لخادم الحرمين الشريفين، التي تعكس ما توليه قيادة المملكة من اهتمام ورعاية بالغة لمصر، حكومة وشعباً.