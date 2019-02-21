قرقاش يكشف عن محاولة قطرية للاعتذار للسعودية

قرقاش يكشف عن محاولة قطرية للاعتذار للسعودية

المصدر: فريق التحرير

كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الخميس، عن محاولة قطرية، لاسترضاء السعودية، التي تقاطع الدوحة.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر:“من الواضح أن الجهود القطرية الأخيرة للتواصل والاعتذار للرياض باءت بالفشل“ دون أن يكشف عن طبيعة تلك الجهود.

وأضاف الوزير الإماراتي:“السعودية دولة الالتزام والوفاء، ولم تعهد الغدر بالأصدقاء والحلفاء، وهذا الجانب -للأسف- لا يرد في قاموس الدوحة، ومن هنا تعود الإستراتيجية القطرية للمربع الأول“.

وأشار قرقاش في تغريدة سابقة، إلى أن“هناك مشكلة جوهرية في الإستراتيجية القطرية للخروج من الأزمة.. وتبنّي الملف اليتيم في المحافل الدولية لم يكن ناجحًا، واتضح للدوحة أن لتأثير منصاتها الإعلامية حدودًا، أما المرحلة الحالية المتمثلة بتبنّي الملف القانوني والحقوقي فستفشل كما فشلت الجهود السابقة“.

وتقاطع كل من: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر، ودولة قطر، على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب، واتباع سياسة تهدد أمن المنطقة.

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