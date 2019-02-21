قرقاش يكشف عن محاولة قطرية للاعتذار للسعودية

كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الخميس، عن محاولة قطرية، لاسترضاء السعودية، التي تقاطع الدوحة.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر:“من الواضح أن الجهود القطرية الأخيرة للتواصل والاعتذار للرياض باءت بالفشل“ دون أن يكشف عن طبيعة تلك الجهود.

وأضاف الوزير الإماراتي:“السعودية دولة الالتزام والوفاء، ولم تعهد الغدر بالأصدقاء والحلفاء، وهذا الجانب -للأسف- لا يرد في قاموس الدوحة، ومن هنا تعود الإستراتيجية القطرية للمربع الأول“.

والواضح أيضا ان الجهود القطرية الأخيرة للتواصل وللاعتذار للرياض باءت بالفشل، فالسعودية دولة الالتزام والوفاء ولم تعهد الغدر بالأصدقاء والحلفاء وهذا الجانب للأسف لا يرد في قاموس الدوحة، ومن هنا تعود الاستراتيجية القطرية للمربع الأول. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 21, 2019

وأشار قرقاش في تغريدة سابقة، إلى أن“هناك مشكلة جوهرية في الإستراتيجية القطرية للخروج من الأزمة.. وتبنّي الملف اليتيم في المحافل الدولية لم يكن ناجحًا، واتضح للدوحة أن لتأثير منصاتها الإعلامية حدودًا، أما المرحلة الحالية المتمثلة بتبنّي الملف القانوني والحقوقي فستفشل كما فشلت الجهود السابقة“.

هناك مشكلة جوهرية في الاستراتيجية القطرية للخروج من الأزمة، تبني الملف اليتيم في المحافل الدولية لم يكن ناجحا، واتضح للدوحة ان لتأثير منصاتها الإعلامية حدود، أما المرحلة الحالية المتمثلة في تبني الملف القانوني والحقوقي فستفشل كما فشلت الجهود السابقة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 21, 2019

وتقاطع كل من: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر، ودولة قطر، على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب، واتباع سياسة تهدد أمن المنطقة.