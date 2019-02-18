السعودية تتعهد بـ“خفض التصعيد“ بين الهند وباكستان (فيديو)

المصدر: ا ف ب

تعهدت السعودية بالمساعدة على خفض تصعيد التوترات بين إسلام أباد ونيودلهي، خلال قمة عقدت في باكستان، الإثنين، فيما يستعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للتوجه إلى الهند، المحطة الثانية في جولته الآسيوية.

وجاء التعهد السعودي على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، خلال مؤتمر صحافي في إسلام أباد، بينما استدعت باكستان سفيرها لدى نيودلهي ”للتشاور“، في آخر تطور يطرأ على الأزمة الدبلوماسية بين الجارتين النوويتين.

وتعهدت نيودلهي بالرد؛ عقب التفجير الانتحاري الذي أسفر عن مقتل 41 جنديًا من القوات الخاصة المساندة للجيش الهندي في كشمير، الأحد، في هجوم هو الأكثر دموية في المنطقة المتنازع عليها منذ عقود.

وأثار الهجوم دعوات واسعة في الهند للتحرك ضد باكستان.

وقال الجبير، إن ”هدفنا يتمثل بمحاولة خفض تصعيد التوترات بين البلدين الجارين، والبحث عن مسار لحل هذه الخلافات سلميًا“.

ويستعد ولي العهد السعودي للتوجه إلى الهند، في وقت لاحق، الإثنين، بعد يومين في باكستان.

وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان، منذ أن حصل البلدان على استقلالهما عن بريطانيا في عام 1974، ويطالب الطرفان بالمنطقة كاملة وخاضا ثلاثة حروب من أجلها.

وتبنت جماعة ”جيش محمد“ المتمركزة في باكستان، هجوم الخميس.

وتحشد الهند الدعم الدبلوماسي لها بعد الهجوم، وتعهدت بـ“عزل“ باكستان دبلوماسيًا على الصعيد الدولي، قائلة إنها تملك ”أدلة دامغة“ على دور إسلام أباد في الهجوم، فيما رفضت باكستان بدورها الاتهامات.

محادثات السلام الأفغانية

وأشار الجبير، كذلك إلى أن الرياض تواصل المشاركة في جهود واشنطن المستمرة منذ شهور، والهادفة لإنهاء الحرب في أفغانستان، التي أكد أن استقرارها ”سيفيد المنطقة برمتها“.

وأعلنت حركة طالبان، الأسبوع الماضي، أنها ستحضر محادثات مع الولايات المتحدة وباكستان في إسلام أباد، الإثنين، التي كان من المفترض أن تتزامن مع زيارة الأمير محمد.

لكن أيًا من واشنطن أو باكستان لم تؤكد المحادثات، فيما أعلنت طالبان، الأحد، أنها تأجلت؛ كون عناصرها ”لم يتمكنوا من السفر باعتبارهم على لوائح الولايات المتحدة والأمم المتحدة السوداء“.

ويتوقع أن تجري جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وممثلي الحركة في الدوحة، بتاريخ 25 شباط/فبراير.