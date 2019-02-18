مشاركة نسائية سعودية لأول مرة في معرض الصناعات العسكرية آيدكس 2019

تشهد نسخة هذا العام من معرض الصناعات العسكرية آيدكس في العاصمة الإماراتية أبوظبي مشاركة لافتة للمملكة العربية السعودية بقطاعات مختلفة ومتنوعة تعكس تسارع الخطى في تطبيق رؤية 2030 الهادفة في أحد جوانبها إلى توطين جزء كبير من الصناعات العسكرية.

وتتميز المشاركة السعودية في آيدكس 2019 بالحضور النسائي، حيث تشارك فتيات سعوديات لأول مرة في المعرض من خلال عملهن في شركات التصنيع العسكري.

وتقام فعاليات معرضي آيدكس ونافدكس في أبوظبي كل سنتين، وهما من أهم المعارض العسكرية في الشرق الأوسط والعالم.

وخلال أيام المعرض يتم الكشف عن أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات العسكرية من أسلحة وتكنولوجيا ومعدات متطورة تشمل مختلف الجوانب العسكرية والأمنية.

وعلى هامش هذه الفعاليات تعقد شراكات وتبرم صفقات بمليارات ضخمة بين المهتمين والشركات المتخصصة في القطاع.