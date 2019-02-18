تعرف على أسماء الفنانين أبطال النسخة السعودية من برنامج ”الحصن“ الشهير

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية اختيارها ثلاثة من فناني الكوميديا لتمثيل الشخصيات القيادية في النسخة السعودية من برنامج ”الحصن“ الشهير.

وقالت الهيئة، وفقا لصحيفة ”المدينة“ المحلية، إن الفنانين هم السعودي فايز المالكي والفنان المصري محمد هنيدي، والكويتي حسن البلام.

وسيؤدي ”المالكي“ شخصية الجنرال ”لي“ قائد المهاجمين“، فيما سيجسد هنيدي شخصية قائد المدافعين ”تاكيشي“، يرافقه البلام في شخصية ”هيدو“.

ويرصد برنامج ”الحصن“ جوائز ضخمة ومتعددة للمتسابقين، الذين سيزيد عددهم على 25 ألف متسابق في الموسم الأول للعبة.

وسبق أن أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، قبل شهر، عن بدء التسجيل في برنامج ”الحصن“ والذي سينطلق من العاصمة الرياض، مبينًا أن التسجيل متاح للمشاركين من كل دول العالم.

وكان عقد شراكة تم توقيعه في العام 2017، بين تركي آل الشيخ، الذي كان رئيس الهيئة العامة للرياضة آنذاك، وبين شركة يابانية في طوكيو، وذلك لتنفيذ مشروع بناء قلعة ”تاكيشي“ التي عرفها العالم في البرنامج الشهير ”الحصن“، في العاصمة الرياض.

وصدر بيان توضيحي آنذاك عن تفاصيل المشروع، جاء فيه أن ”مدة بناء المشروع في مدينة الرياض، تستغرق 10 أشهر، في تصميم مستوحى من التراث العربي“.

وعن تفاصيل المسابقة، قال البيان إنها ستكون ”أسبوعية بواقع 13 جولة تضم أكثر من 50 تحديًا ما بين تحديات قديمة وجديدة مخصصة للمشروع، مع تحد جديد كل أسبوع“.

وأضاف: ”سيتم إنتاج المسابقات كعمل تلفزيوني ضخم، وسيبث بواقع 13 حلقة في جميع الدول العربية، ويستقبل أعدادًا كبيرة من المشاركين كل أسبوع، وهناك متسابقون من جميع الدول العربية ولكل فئات المجتمع، وتخصيص جوائز ضخمة للمشاركين“.

والحصن برنامج ياباني شهير أقيم منذ العام 1986 إلى العام 1990، ولاقى صدى عربيًا كبيرًا، كما لاقى صدى عالميًا، وتوقف بث البرنامج منذ 1990، حتى إعلان المملكة العربية السعودية عن عودته مجددًا من فوق أراضيها.