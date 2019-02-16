فيديو جديد لعبدالعزيز بن فهد أثناء استقباله المهنئين بالسلامة

تداول ناشطون سعوديون لقطات جديدة للأمير عبدالعزيز بن فهد خلال استقباله المهنئين بالسلامة في منزله بالرياض.

وانتشر على موقع تويتر مقطع فيديو يظهر فيه الأمير عبدالعزيز بن فهد والشيخ جميل بن ناصر بن شري المسردي، وعدد من الشخصيات القبلية والاجتماعية، توافدوا لتهنئة الأمير بالسلامة بعدما يعتقد أنها رحلة علاجية استمرت على مدى الأشهر الماضية.

صور ياعلي

اشهد بالله يستاهل ابو تركي

الله يديم عليه الفرح والسرور#عبدالعزيز_بن_فهد pic.twitter.com/YmJciOL7iz — فايز المالكي (@fayez_malki) February 16, 2019

وفي مقطع آخر يظهر تجمع كبير للمهنئين الذين توافدوا على منزل الأمير.

شوفتك بالصحه والعافيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود يوم عيد للجميع pic.twitter.com/qGVJe0VbaR — Khaled Aldosary (@Khaled51218532) February 16, 2019

وسرت شائعات العام الماضي عن توقيف الأمير عبدالعزيز بن فهد، نجل الملك الأسبق فهد بن عبدالعزيز، بعد غيابه عن التدوين في حسابه على موقع تويتر.

قبل قليل سيدي ولي العهد الامير #محمد_بن_سلمان حفظه الله

والامير #عبدالعزيز_بن_سعود وزير الداخليه حفظه الله

في الرياض في منزل عمي #عبدالعزيز_بن_فهد وابنته الجوهره حفظهم الله ????❤️ pic.twitter.com/w4tzU345pJ — نواف بن فيصل (@nawafbinfaisal) February 15, 2019

وعاد اسم الأمير عبدالعزيز إلى واجهة الأحداث في المملكة، مساء يوم أمس الجمعة، عندما زاره في قصره بمدينة الرياض، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

وظهر الأمراء الشبان الثلاثة يتبادلون المصافحة وهم مبتسمون، في مقطع فيديو حقق نسب مشاهدة عالية.