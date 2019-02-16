فيديو جديد لعبدالعزيز بن فهد أثناء استقباله المهنئين بالسلامة

فيديو جديد لعبدالعزيز بن فهد أثناء استقباله المهنئين بالسلامة

المصدر: فريق التحرير

تداول ناشطون سعوديون لقطات جديدة للأمير عبدالعزيز بن فهد خلال استقباله المهنئين بالسلامة في منزله بالرياض.

وانتشر على موقع تويتر مقطع فيديو يظهر فيه الأمير عبدالعزيز بن فهد والشيخ جميل بن ناصر بن شري المسردي، وعدد من الشخصيات القبلية والاجتماعية، توافدوا لتهنئة الأمير بالسلامة بعدما يعتقد أنها رحلة علاجية استمرت على مدى الأشهر الماضية.

وفي مقطع آخر يظهر تجمع كبير للمهنئين الذين توافدوا على منزل الأمير.

وسرت شائعات العام الماضي عن توقيف الأمير عبدالعزيز بن فهد، نجل الملك الأسبق فهد بن عبدالعزيز، بعد غيابه عن التدوين في حسابه على موقع تويتر.

وعاد اسم الأمير عبدالعزيز إلى واجهة الأحداث في المملكة، مساء يوم أمس الجمعة، عندما زاره في قصره بمدينة الرياض، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

وظهر الأمراء الشبان الثلاثة يتبادلون المصافحة وهم مبتسمون، في مقطع فيديو حقق نسب مشاهدة عالية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً