الجبير يلغي مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن

ألغى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، الجمعة، عن متحدث باسم المؤتمر، مشيرة إلى أن ”الوزير السعودي لم يبد تبريرات لعدم مشاركته بالمؤتمر“.

وكان من المقرر أن يشارك الجبير كمتحدث رئيسي بالمؤتمر، الأحد، هو والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا فايز السراج، إضافة إلى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش.

وفي المجمل، يشارك في المؤتمر رؤساء 35 دولة وحكومة، وأكثر من 50 وزير خارجية، و30 وزير دفاع، فضلًا عن مسؤولين أمنيين ومدراء شركات عالمية، وأكاديميين، وممثلي منظمات مجتمع مدني.

كما تشهد النسخة الـ55 من مؤتمر ميونخ للأمن، مشاركة واسعة من الولايات المتحدة والصين.

ويناقش المؤتمر مستقبل السياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وملفات متعلقة بروسيا وأوكرانيا، والشرق الأوسط، والصين، فضلًا عن موضوع المناخ.