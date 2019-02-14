برنامج ”سند الزواج“ الخيري بالسعودية يتيح للراسبين في الاختبار المالي فرصة جديدة

قال المشرفون على مبادرة ”سند الزواج“ الخيرية في السعودية، اليوم الخميس، إن المتقدمين للاستفادة من الدعم المادي الذي تقدمه المبادرة، يمكنهم التقدم مجددًا لاختبار اجتياز دورة الوعي المالي إذا فشلوا في المرة الأولى.

وأعلن برنامج ”سند محمد بن سلمان“ الخيري عبر حسابه في موقع ”تويتر“ عن الفرصة الجديدة للمتقدمين إلى مبادرة الزواج التي أطلقها أواخر العام الماضي بالتزامن مع انطلاق البرنامج الذي يستهدف دعم الموظفين في القطاع العام والخاص من منخفضي الدخل.

وقال البرنامج الذي يحمل اسم ولي العهد السعودي الذي يشرف عليه ”تعزيزًا للوعي وتنميةً للمعرفة، يمكن لمتقدمي مبادرة سند الزواج الذين لم يتمّوا النسبة المطلوبة لاجتياز دورة الوعي المالي، إعادة الاختبار مرة أخرى“.

تعزيزًا للوعي وتنميةً للمعرفة، يمكن لمتقدمي مبادرة سند الزواج الذين لم يتمّوا النسبة المطلوبة لاجتياز دورة الوعي المالي، إعادة الاختبار مرة أخرى.#سند_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/mOHaYmEuYA — سند محمد بن سلمان (@snadprogram) February 14, 2019

وتتضمن شروط التسجيل في مبادرة ”سند الزواج“المخصصة للمتزوجين حديثًا، اجتياز دورة الوعي المالي، وهي عبارة عن برنامج يحمل عنوان ”ريالي“، ويستهدف وفق معديه ”تثقيف الشباب بأساسيات الوعي المالي وأهميته وقيمته من خلال برنامج تدريبي مُعد لتمكين الأفراد“.

ويتم حضور الدورة وأداء اختبارها، عن بعد، وعبر منصة إلكترونية تقود إليها خطوات التسجيل في الموقع الإلكتروني لبرنامج ”سند محمد بن سلمان“.

ويتضمن منهاج الدورة، 4 مفاهيم رئيسة هي التخطيط المالي والميزانية الشخصية، والادخار، والاستثمار، والاقتراض. ويندرج تحت كل من هذه المفاهيم، نقاط فرعية متعددة.

ويتوجب على الراغب بالتسجيل في مبادرة ”سند الزواج“ اجتياز دورة الوعي بنسبة لا تقل عن 60% ليتم قبوله ومن ثم تحديد مدى أهليته من عدمها للحصول على دعم البرنامج.

ويعرف الموقع الإلكتروني لمبادرة ”سند محمد بن سلمان“، البرنامج بأنه برنامج مجتمعي غير ربحي يتلمّس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار، ويقدم مبادرات تنموية واجتماعية، توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة“.