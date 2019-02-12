السعودية تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

توفيت حالتان مصابتان بفيروس كورونا، الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض.

ووفق إحصائيات نشرتها وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم ”جاءت الحالة الأولى لرجل يبلغ من العمر 54 عامًا فيما كانت الحالة الثانية لرجل يبلغ من العمر 39 عامًا بالرياض“، دون تحديد وقت الوفاة للحالتين.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للحالات المنوَّمة أو المعزولة منزليًا في الوقت الحالي بمختلف مناطق المملكة 27 حالة، منها 6 حالات بدون أعراض.

ولا يوجد حتى الآن على مستوى العالم تطعيم وقائي أو مضاد حيوي لعلاج المرض، ويتخوف العديد من العلماء من إمكانية تحور الفيروس بحيث يصبح أكثر قدرة على الانتشار بين البشر، ولهذا السبب يحاول العلماء تطوير لقاحات لمنع انتقال العدوى للبشر، وكذلك الحد من تفشي الفيروس في الجمال.

ويعتقد العلماء أن الجمال العربية، هي المصدر الأولي لانتقال فيروس كورونا إلى البشر، وينتشر الفيروس بشكل خاص في صغار الجمال، حيث تؤدي العدوى إلى ظهور أعراض خفيفة تشبه نزلات البرد الشائعة.

وبحسب الباحثين، فإن الفيروس ينتقل إلى البشر حينما يكون لهم اتصال مع سوائل الجسم الخاصة بجمال مصابة، ويمثل تفشي العدوى بين الجمال خطرًا جديًا على صحة الإنسان.