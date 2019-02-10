بالفيديو.. الجبير يرد على بيزوس أغنى رجل في العالم

رد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، على المزاعم التي ألمح إليها جيف بيزوس، أغنى رجل بالعالم ومالك صحيفة واشنطن بوست، بشأن علاقة المملكة بالفضيحة التي فجرتها له صحيفة ”ناشونال انكويرر“ بكشف الستار عن علاقته وعشيقته.

وكانت صحيفة ”ناشيونال إنكوايرير“ المعروفة بتصيد الفضائح، قد حصلت على رسائل نصية سرية، وأفادت بأن بيزوس على علاقة خارج إطار الزواج مع مذيعة الأخبار والمراسلة السابقة لورين سانشيز، وهذا التسريب أدى إلى طلاقه.

وقال بيزوس إن الشركة الأم للصحيفة هددت بنشر صور حميمة كان قد أرسلها إلى عشيقته.

وادعى بيزوس أن هناك صلة للأمر بالمملكة العربية السعودية نظرًا للطريقة التي تعاملت وغطت بها صحيفة واشنطن بوست قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، بالإضافة إلى الانتقادات التي توجهها باستمرار لسياسات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصلته بقادة السعودية.

غير أن الجبير نفى ذلك بشكل قاطع.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن مسرب الصور والرسائل هو شقيق سانشيز، عشيقة بيزوس.