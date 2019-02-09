الفنانة السعودية ريماس منصور تكشف نص حوارها مع عادل إمام وتستغيث بتركي آل الشيخ

اتبعت الفنانة اليمنية السعودية ريماس منصور، أسلوبًا جديدًا للتعبير عن رغبتها في المشاركة بعمل فني أمام الفنان المصري عادل إمام.

واستغلت ريماس منصور مقابلة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مع عادل إمام والتي نشرت تفاصيلها عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”، لمطالبته بتحقيق حلمها بالوقوف أمام الزعيم.

ونشرت الفنانة السعودية حوارًا دار بينها وبين عادل إمام – لم تذكر متى وأين حدث- تكشف فيه مطالبتها له بالعمل معه، لافتة إلى أنه لم يتعرف عليها لأنه لا يشاهد الأعمال الخليجية.

واستغاثت ريماس بتركي آل الشيخ ليساعدها في الوقوف أمام النجم المصري، مشيرة إلى أن عادل إمام بحواره معها اشترط موافقة رئيس هيئة الترفيه السعودية حتى تمثل أمامه.

وكتبت ريماس منصور: “ريماس: متى نمثل مع بعض يا عادل؟… عادل: إنتي مين!؟.. ريماس: أنا ممثلة مشهورة بالسعودية اسمي ريماس منصور… عادل: للأسف مابتابعش كتير مسلسلات خليجية”.

وتابعت: “عادل: بتمثلي من زمان يا ريماس؟… ريماس: إيه من 2007 أنا أمثل وكل أعمالي بالسعودية.. عادل: حنشوف وإذا وافق تركي آل الشيخ حنشتغل مع بعض”.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية قد شارك صورة له عبر حسابه على موقع “تويتر”، جمعته بالفنان عادل إمام، ووقع مذكرة تفاهم مع المخرج والمنتج رامي إمام تم الاتفاق خلالها على أن يكون هناك ظهور خاص للزعيم كضيف شرف بعمل فني.