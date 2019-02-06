وفاة سعود بن عبدالعزيز الهلال مدير الأمن السعودي السابق

نعى أقارب وأصدقاء مدير الأمن العام السابق في السعودية، الفريق سعود بن عبدالعزيز الهلال، مساء اليوم الأربعاء، الضابط البارز بعد نحو شهر فقط من إعفائه من منصبه وتعيينه مستشاراً في وزارة الداخلية.

وقضى الفريق الهلال متأثراً بمرض عضال كان يقضي بسببه رحلة علاجية في ألمانيا انتهت بوفاته.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أعفى الفريق الهلال من منصبه في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي وعين مكانه الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.

ويحمل الضابط الراحل شهادة البكالوريوس في الشريعة قبل أن ينخرط في العمل الأمني عبر دورة تأهيلية بدأ بعدها ضابطاً في الشرطة، وتولى بعدها قيادة العديد من الإدارات.

وتم تعيين الهلال بعدها مديراً لدوريات الأمن في منطقة الرياض ثم مديراً للإدارة العامة لدوريات الأمن برتبة عميد.

كما تولى قيادة شرطة منطقة الرياض في عام 2010 وتمت ترقيته إلى رتبة لواء واستمر حتى صدر أمر ملكي منتصف العام 2017 بترقيته إلى رتبة فريق وتعيينه مديراً للأمن العام.

وتخرّج سعود الهلال من كلية الشريعة وتقدم للعمل بالشرطة، بعدما أتم دورة تأهيلية ليبدأ حياته الوظيفية كضابط شرطة، أثبت بعدها كفاءة مهنية عالية.