تفاصيل وموعد جولة ولي العهد السعودي في آسيا

كشفت وسائل الإعلام الهندية تفاصيل جولة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى آسيا وموعدها المرتقب، حيث ستشمل أهم الدول في هذه القارة.

ونقلت صحيفة “هندوستان تايمز” أن جولة الأمير محمد بن سلمان الآسيوية ستبدأ في السادس عشر من الشهر الحالي، وستقود إلى باكستان وماليزيا ثم الهند.

ونسبت الصحيفة الهندية على موقعها الإلكتروني إلى مصدرين ذي صلة القول: إن الجولة في البلدان الثلاثة ستستمر حتى الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، وإن الوفد المرافق سيضم مسؤولين كبارًا في قطاعات النفط والاستثمار.

وأشار التقرير إلى أن الهند تنتظر توسيع حصتها من مبيعات النفط السعودي في أعقاب استجابة نيودلهي للقرارات الأمريكية بمقاطعة نفط إيران وفنزويلا، فضلًا عن تطلعات هندية لاستثمارات سعودية في مجالات الطاقة والصناعة.

في المقابل، فإن السعودية تأمل استقطاب استثمارات هندية في بعض المدن الترفيهية وحلبات السباق- كما قال التقرير- علمًا أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والهند ارتفع خلال 2017 – 2018 بحوالي 9.56% ليصل 27.48 بليون دولار.

وقدّر التقرير أن زيارة ولي العهد السعودي لباكستان ستشهد توقيع اتفاقيات مبدئية بحوالي 14 بليون دولار.

وكانت المملكة منحت باكستان دعمًا ماليًا بـ 3 ملايين دولار بالعملة الأجنبية، مع قرض مؤجل الدفع بمبلغ 3 بلايين دولار مقابل واردات نفطية من السعودية، وجرى الإعلان عنهما أثناء زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للرياض في أكتوبر الماضي.