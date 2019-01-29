ولي العهد السعودي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الأمين العام للأمم المتحدة

تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأشارت الوكالة إلى أنّ “الأمين العام للأمم المتحدة عبر عن شكره للدعم الذي تقدمه السعودية للدفع نحو تحقيق نتائج إيجابية في الحوار بين الأطراف اليمنية، وتقديره لجهود سمو ولي العهد في هذا الشأن”.

بدوره، أكد الأمير محمد، حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار اليمن.

من جهة أخرى، ذكرت “واس” أنّ “الأمين العام للأمم المتحدة أشاد “باتفاق السلام بين إثيوبيا وإرتيريا الذي تم توقيعه في مدينة جدة، وعبر عن شكره وتقديره لرعاية خادم الحرمين الشريفين لهذا الاتفاق الذي أعاد العلاقات بين البلدين لمسارها الطبيعي”.

كما أطلع الأمين العام ولي العهد خلال الاتصال على الجهود الأممية المبذولة تجاه القضايا الإقليمية ومستجدات الأحداث في المنطقة، بحسب المصدر ذاته.