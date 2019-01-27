السعودية تفرج عن رجل الأعمال محمد العمودي

أعلن التلفزيون الرسمي الإثيوبي، اليوم الأحد، أن السلطات السعودية أفرجت عن رجل الأعمال السعودي المولود في إثيوبيا محمد حسين العمودي.

ونقل التلفزيون الإثيوبي ذلك عن أريجا يرداو الرئيس التنفيذي لمجموعة ميدروك للتكنولوجيا التابعة للعمودي.

واعتقلت السعودية العمودي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، إلى جانب العديد من الأمراء؛ في إطار حملة على الفساد.

وأكد مصدران سعوديان لرويترز الإفراج عن العمودي بعد نحو 15 شهرا من احتجازه مع عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال.

وتقدر ثروة العمودي بنحو 13.5 مليار دولار، وصنف ثاني أغنى رجل عربي حسب مجلة فوربس الأمريكية عام 2008.

والعمودي من مواليد إثيوبيا عام 1946، لأم إثيوبية وأب سعودي، هاجر إلى السعودية في ستينيات القرن الماضي.