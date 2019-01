بعد حالة رهف القنون.. معاناة سلوى الزهراني تكشف الوجه الآخر لكندا (فيديو)

What happening to me now is in Canada.. I am new refugee claimant I rent a room from a person called Christian Levasseur and I should move to my room in 24th of June but the racist guy there didn’t welcome us and he said that we are Pakistani and not clean to share a bathroom, So he didn't allow the renter to renovated our room so in 24th of June until yesterday I went to the shelter, yesterday I fed up and I decided to go to the room and clean the room by my self but the racist guy there outrage and irritate!!After that I called the police and they told me that verbally ** racist is NOT criminal** and instead they take my right they took me to the shelter!!! إللي جالس يصير لي الآن في كندا ، أنا طالبة لجوء جديده في كندا أجرت شقه من شخص يدعى كريس و كان المفروض انتقل لغرفتي بيوم ٢٤ جون لكن الشخص الذي اشارك معه الشقه عنصري فما خلى الناس تجي تنظف غرفتي و تجهزها فما كان عندي مكان اروح له اتصلت على الشرطه و اخذتني للملجأ و جلست هناك ٣ أيام لكن طفح الكيل وقلت ما راح اخلي فلوسي تضيع هباء فقررت أروح لغرفتي اللي اجرتها بفلوسي انظفها بنفسي و اجلس فيها لكن تجنن و اشتط العنصري اللي يشاركنا الشقه كلمت الشرطه جت قالت لي بالحرف الواحد العنصريه مو جريمه و اخذونا للملجأ …شبكة رصدRaseef22 رصيفــ22Human Rights CampaignHuman Rights WatchHumaniti MontréalAJ+عربي +AJ

Posted by Salwa Alzahrani on Thursday, June 28, 2018