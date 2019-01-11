ترودو: كندا منحت اللجوء للفتاة السعودية رهف القنون

قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو إن بلاده منحت اللجوء للفتاة السعودية رهف القنون، التي فرّت من أسرتها، وفق وكالة رويترز، الجمعة.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس إدارة الهجرة في تايلاند إن الفتاة السعودية التي فرّت إلى تايلاند، وقالت إنها تخشى تعرضها للقتل على أيدي أسرتها، قد حصلت على حق اللجوء في كندا.

وأضاف المسؤول التايلاندي سوراشات هاكبارك أن “رهف محمد القنون (18 عامًا) ستسافر على رحلة للخطوط الجوية الكورية من بانكوك إلى سول، مساء الجمعة، قبل أن تستقل طائرة متجهة إلى كندا”.

وأبلغ سوراشات رويترز: “لقد منحتها كندا حق اللجوء.. ستغادر الليلة الساعة 11.15 مساء (بالتوقيت المحلي)”.