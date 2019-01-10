قتل هنديًا بـ99 طعنة.. إعدام السعودي “أبو ملعقة” (فيديو)

نُفّذ حكم الإعدام اليوم الخميس بالسعودي “أبو ملعقة” الذي قتل وافدًا هنديًا على مرأى الجميع في العاصمة الرياض، مسددًا له 99 طعنة في أنحاء متفرقة من جسده.

وأثارت قضية مقتل الهندي في عام 2014، غضبًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل، بعد أن أقدم فهد بن أحمد بن سلوم باعبد، والشهير في الرياض بـ”أبو ملعقة”، على ملاحقة عامل بقالة هندي يُدعى سعيد علافي محمد تودي وسط الشارع في وضح النهار، وطعنه بوحشية في أنحاء متفرقة من جسده.

وهزّت الجريمة – والتي عُرفت في حينها إعلاميًا بحادثة السويدي- المجتمع السعودي، خاصة بعد إقدام العديد من المارة المتواجدين على تصوير الواقعة دون مساعدة الضحية، فيما انتشر مقطع فيديو تم تداوله آنذاك يظهر الجاني وهو يطعن المجني عليه حتى بعد موته، كما ظهر وهو يقوم بطعنه بعدة طعنات في وجهه.

وبدأت الواقعة حين قام الجاني بدخول محل بقالة لشراء علبة سجائر، مقدمًا للبائع 7 ريالات إلا أن العامل الهندي (المجني عليه)، أصرّ على طلب باقي المبلغ منه والمقدر بـ3 ريالات، حينها توجه الجاني إلى منزله وعاد وهو يحمل سكينًا في يده وباغت المجني عليه بطعنات سريعة داخل المحل.

وهرب المجني عليه مستنجدًا بالمارة، ولكن الجاني أكمل طعنه للمجني عليه في الطريق وأمام أعين الناس حتى فارق الحياة.

وقال ابن عم المجني عليه لصحيفة “عكاظ” المحلية، في حينها، إن الضحية اسمه سعيد ويبلغ من العمر 34 عامًا، وعمل في البقالة قبل شهر واحد من الجريمة، ولديه ابن وابنة في الهند.