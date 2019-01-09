الأمم المتحدة تحسم قضية السعودية رهف محمد القنون

ذكرت الحكومة الأسترالية، اليوم الأربعاء، أن الأمم المتحدة، طلبت من أستراليا دراسة استقبال الفتاة السعودية رهف محمد القنون (18 عامًا) كلاجئة، بعد أن فرت إلى تايلاند، خشية أن يقتلها أهلها.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأسترالية في رسالة بالبريد الإلكتروني “أحالت المفوضية الآنسة رهف محمد القنون إلى أستراليا لبحث استقبالها كلاجئة”.

وأضافت الوزارة أنها ستبحث الطلب على النحو المعتاد، كما تفعل مع كل طلبات الإحالة التي تقدمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وامتنع مكتب المفوضية في تايلاند عن التعليق.

وتقول الشابة السعودية إنّها تعرّضت لعنف جسدي ونفسي من قبل عائلتها.

وكانت رهف في عطلة برفقة أسرتها في الكويت، لكنها سافرت منها قبل نحو 4 أيام، ووصلت إلى تايلاند محاولة الذهاب إلى أستراليا لطلب اللجوء هناك.