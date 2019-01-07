تايلاند: الفتاة السعودية رهف محمد لن ترحل بالقوة

أعلن قائد شرطة الهجرة التايلاندية الاثنين أن الفتاة السعودية رهف محمد (18 عاما) والتي فرت من عائلتها وأوقفت الاحد في مطار بانكوك “لن ترحل بالقوة”.

وقال سوراشات هاكبارن في مؤتمر صحافي “اذا لم تشأ الرحيل، فانه لم يتم ترحيلها بالقوة” مضيفا أنها ستلتقي خلال النهار كما طلبت ممثلين عن المفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة.

ومن جانب آخر رفضت المحكمة الجنائية في بانكوك التماسًا لمنع ترحيل رهف.

وبعد تقديمها الالتماس قالت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان نادثاسيري برغمان لفرانس برس “رفضوا الالتماس”، قبل أن تتتوجه للقاء الشابة في المطار.

ورهف محمد القنون في مطار بانكوك منذ يوم السبت حيث رفض مسؤولو الهجرة التايلانديون السماح بدخولها البلاد كما ينفون اتهامها لهم باحتجازها، بناء على طلب من الحكومة السعودية.

وقال رئيس مصلحة الهجرة التايلاندية سوراتشات هاكبارن للصحفيين “الرحلة صباح اليوم كانت عبر الخطوط الجوية الكويتية لإعادتها للسعودية”.

وأضاف أيضا للصحفيين أنه سيلتقي بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وقت لاحق اليوم لبحث خطط رهف لطلب اللجوء.

ونفت وزارة الخارجية السعودية اتهامات رهف بأن السفارة السعودية صادرت جواز سفرها وقالت في تغريدة: “إيقافها تم من قبل سلطات المطار بسبب مخالفتها القوانين” في إشارة إلى قوانين الهجرة التايلاندية.

ونشرت رهف تسجيلًا مصورًا على تويتر اليوم الإثنين وهي تحصن باب الغرفة في الفندق بمنضدة خشبية.

وأكد أحد مسؤولي الهجرة التايلانديين أن رهف مازالت في غرفة الفندق صباح اليوم الإثنين. وأكد مسؤول آخر في المطار أن طائرة الخطوط الجوية الكويتية التي كان من المقرر أن تقلها أقلعت.