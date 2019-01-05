كانوا عائدين من إجازة.. تفاصيل وفاة 7 من أسرة واحدة بحادث مروّع  في السعودية

لقي 7 من أفراد أسرة واحدة مصرعهم، وأُصيب 4 آخرون، اليوم السبت، إثر تعرّضهم لحادث مروع في محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة، على الساحل الغربي للسعودية.

ونشرت صحيفة “سبق” المحلية، تفاصيل الحادث المروّع الذي نجم عن انقلاب مركبة العائلة على طريق الساحل القديم “مكة- الليث”.

وذكرت الصحيفة، أنّ “أفراد عائلة مكوّنة من 11 شخصًا كانوا قادمين من محافظة أضم باتجاه مكة المكرمة حيث مقر إقامتهم بعد تمتعهم بإجازة منتصف الفصلين الدراسيين، تعرّضوا لحادث مروري مروّع على طريق الساحل القديم، مكة- الليث، وبالتحديد بالقرب من تقاطع قرية الخضراء، نتيجة انقلاب مركبتهم دون معرفة الأسباب”.

وأسفر الحادث بحسب الصحيفة، عن “وفاة الزوج، وزوجتيه، وابنه، وثلاث من بناته، فيما أُصيب أربع من بناته، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالتهن مستقرة”.

وقال أحد أقرباء المتوفين، إنّ “العائلة كانت قادمة من محافظة أضم إلى مكة المكرمة، قُبيل بدء الفصل الدراسي الثاني حيث يعمل رب الأسرة مراسلًا في إحدى مدارس العاصمة المقدسة، إلا أن الموت غيبهم”.

وتابع:”ستوارى جثامينهم في مقبرة شهداء الحرم الواقعة خلف حجز الشرائع بعد الصلاة عليهم في المسجد الحرام عقب صلاة الفجر يوم غدٍ الأحد”.