انتزاع عقار من رجل أعمال بالسعودية لسداد مديونية 27 مليون دولار لبنك

انتزعت محكمة التنفيذ في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية عقارًا مملوكًا لأحد رجال الأعمال بالقوة، لسداد مديونياته التي تفوق 100 مليون ريال (27 مليون دولار) لأحد البنوك المحلية.

وبحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، تعود الواقعة إلى موافقة بنك على إقراض رجل أعمال (أحد عملائه) مبلغًا ماليًا، وفق آلية سداد تم التوقيع عليها، لكن العميل تقاعس عن السداد فترة طويلة، متجاهلًا مطالبات البنك، ما دفع البنك لتقديم دعوى إلكترونية إلى المحكمة لإلزامه بالسداد.

وبعد 48 ساعة فقط، أصدر قاضي التنفيذ أوامره بإبلاغ رجل الأعمال بوجوب سداد ما عليه من مستحقات للبنك، إلا أن رجل الأعمال تجاهل المهلة النظامية الممنوحة له قانونًا والمقدّرة بـ5 أيام من تاريخ التبليغ.

وبانتهاء المهلة، وضعت محكمة التنفيذ يدها على أحد العقارات العائدة لرجل الأعمال لتسديد المبلغ المستحق للبنك.