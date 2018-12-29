ماذا قال وزير الخارجية السعودي الجديد عن الجبير والعلاقة بينهما؟ (فيديو)

أثنى وزير الخارجية السعودي الجديد، إبراهيم العساف، أمس الجمعة، على سلفه عادل الجبير، الذي تم تعيينه وزير دولة للشؤون الخارجية.

وقال العساف، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، “إن وزير الخارجية السابق عادل الجبير قام بدور مميز على رأس الدبلوماسية في المملكة”.

وأشار إلى أن ما تم في التعديل الوزاري الجديد هو: “بمثابة تقسيم للعمل في محاولة لتسريع مهمة إعادة تشكيل وزارة معروفة بأنها بيروقراطية بشكل مفرط”.

وشدد العساف، على أن عادل الجبير “مثّل السعودية وسيستمر في تمثيلها حول العالم، وأن الوزيرين يكملان بعضهما”، وهو ما يتقاطع مع تقرير خاص لـ”إرم نيوز” نشر سابقًا حول الموضوع.

ما الذي يعنيه دور عادل الجبير الجديد إلى جانب العساف في الخارجية السعودية؟‎

وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم أمس الخميس، مجموعة مراسيم شملت تعديلًا وزاريًا، عُيّن خلاله العساف وزيرًا للخارجية، بدلًا من عادل الجبير، الذي تم تعيينه وزير دولة للشؤون الخارجية.

ويُعد العساف أحد العناصر المخضرمة في الحكومة السعودية، حيث عمل وزيرًا للمالية، وخدم بالحكومة السعودية في ظل حكم ثلاثة ملوك (الملك فهد والملك عبدالله والملك سلمان).