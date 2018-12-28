توقف حساب محمد العريفي على تويتر عن العمل

توقف حساب محمد العريفي على تويتر عن العمل

المصدر: فريق التحرير

توقف حساب الداعية السعودي محمد العريفي، على تويتر عن العمل، الجمعة، وفق رسالة تظهر عند الدخول لصفحته التي تحظى بمتابعة الملايين.

ولا يعلم السبب وراء توقف الحساب، أو إن كان دائما أو مؤقتا، كما لم يصدر أي تصريح من العريفي نفسه بشأن توقف الحساب.

وللعريفي أكثر من 21 مليون متابع على موقع “تويتر” فقط، وله ملايين آخرون على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، إضافة لظهوره باستمرار على شاشات التلفزيون في برامج وحوارات دينية، ويعد واحدًا من أشهر الدعاة في العالم الإسلامي، وأكثرهم جدلًا.

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