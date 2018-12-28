السعودية توضح سبب التعديل الوزاري الأخير

أوضحت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، سبب إصدار أمر ملكي يوم أمس، بإجراء تعديل وزاري شمل عدة حقائب في الحكومة.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامر ملكية شملت تعديلًا وزاريًا، وتعيين بعض أمراء المناطق، وتغيير بعض رؤساء المؤسسات، وإنشاء أخرى جديدة، فضلًا عن إعادة تشكيل بعض الأجهزة الحكومية.

ونقلت وكالة رويترز بيانًا صادرًا عن مركز التواصل الدولي السعودي، اليوم، جاء فيه: “إن قيام العاهل السعودي بإعادة تشكيل الحكومة كان متوقعًا، إذ يجب إعادة تشكيلها وتعيينها بأمر ملكي كل أربع سنوات”.

وأضاف البيان، نقلًا عن مسؤول، أن “إعادة تشكيل الحكومة تستهدف ضمان أن يضم مجلس الوزراء أفضل عناصر الخبرة والمعرفة؛ للوفاء باحتياجات المملكة في السنوات الأربع القادمة، وتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة حول العالم”.