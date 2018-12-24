العاهل السعودي يواسي ابنة أخيه طلال ويعزيها في وفاته.. وصورة نادرة تجمعهما

نشرت الأميرة ريما بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود، في وقت متأخر من مساء الإثنين، صورة تجمعها بعمها الملك، سلمان بن عبدالعزيز الذي حضر ليواسيها في وفاة أخيه ووالدها الأمير طلال الذي توفي عصر يوم السبت الماضي.

ويظهر في الصورة التي التقطت بقصر الأمير طلال فيما يبدو، العاهل السعودي يجلس بجانب ابنة أخيه التي قلما تظهر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت الأميرة ريما في تعليقها على الصورة التي نشرتها بحسابها الرسمي في موقع “تويتر” “عمي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في عزاء أخيه والدي #الامير_طلال_بن_عبدالعزيز رحمه الله”.

عمي خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله

في عزاء أخيه

والدي #الامير_طلال_بن_عبدالعزيز رحمه الله pic.twitter.com/6eMbMgh8kM — ريما بنت طلال (@Rima_Talal) December 24, 2018

والأميرة ريما، واحدة من سبع بنات للأمير الراحل طلال، هن بالإضافة لها، سارة ونورة والجوهرة ومها والجوهرة جنات وهبة، بجانب تسعة أبناء ذكور هم ، الراحل فيصل، ورجل الأعمال المعروف الوليد، وخالد وتركي وعبدالعزيز وعبدالرحمن ومنصور ومحمد ومشهور.

وتوفي الأمير السعودي ، طلال بن عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، عصر يوم السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ87 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، تاركًا خلفه سيرة حافلة تعود لبدايات الدولة السعودية التي أسسها والده بالتزامن مع والدته.

وولد الأمير الرحل في العام 1931 في مدينة الطائف، ليكون الابن الثامن عشر في سلسلة أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور، وسمي طلال الثاني بعد وفاة أخيه طلال الأول الذي مات صغيرًا.