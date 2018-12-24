ترامب: السعودية وافقت على تمويل إعادة إعمار سوريا.. ما الذي يعنيه ذلك؟

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، بالمملكة العربية السعودية التي قال إنها وافقت على تمويل إعادة إعمار سوريا.

تصريح الرئيس الأمريكي يُظهر أن محاولات عزل المملكة على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي فشلت، وأن دورها الفاعل والمؤثر في المنطقة لا يمكن تجاوزه.

وقال ترامب في تغريدة بتويتر: “وافقت المملكة العربية السعودية الآن على إنفاق الأموال اللازمة للمساعدة في إعادة بناء سوريا بدلًا من الولايات المتحدة. هل ترون؟ أليس من الجيد أن تساعد الدول الغنية جدًا في إعادة بناء جيرانها بدلًا من بلد عظيم، الولايات المتحدة، على بعد 5000 ميل. شكرًا للسعودية!”.

ويقول محللون إن السعودية ما كانت لتمانع في تقديم المساعدة لإعمار سوريا؛ فالمملكة تاريخيًا هي أكبر مانح في المنطقة.

لكن المحللين يرون أيضًا أن السعودية وحلفاءها المؤثرين في المنطقة لن يشاركوا في إعادة إعمار سوريا دون مكاسب واضحة، تتمثل أولًا في حل سياسي تقبل به المعارضة السورية، وثانيًا ضمان خروج إيران وميليشياتها على نحو يحبط سعي طهران لبسط نفوذها في بلد عربي آخر.

كما أن دور السعودية وحلفائها في إعادة إعمار سوريا سيضمن عودة الدور العربي في هذا البلد، وعدم تركه لتركيا وإيران، وهو أمر كرره مسؤولون خليجيون وعرب باستمرار، خلال الفترة الأخيرة.