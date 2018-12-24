صور الأمير أحمد بن عبدالعزيز ومحمد بن سلمان تحبط “المتآمرين”

تداول مواطنون وأمراء سعوديون صورًا تظهر لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وعمه الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود خلال حضورهما تشييع ودفن الأمير طلال بن عبد العزيز في الرياض أمس الأحد.

واعتبر المتفاعلون مع هذه الصور أنها تنسف مجددًا المزاعم القطرية والإيرانية التي روَّجت لوجود خلافات داخل الأسرة الحاكمة في السعودية خاصة بين الأمير محمد بن سلمان وعمه الأمير أحمد بن عبدالعزيز.

وفي إشارة إلى الدعاية القطرية، كتب المغرد السعودي المعروف باسم بن شبلان معلقًا على صورتين تجمعان الأميرين: “وصّلوها لقناة الخنزيرة وباقي مرتزقة الحمدين.”

وصّلوها لقناة الخنزيرة وباقي مرتزقة الحمدين

'

قبل قليل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله مع عمه الأمير أحمد بن عبدالعزيز أثناء العزاء في #وفاه_الامير_طلال_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/9Wk1qCrcQi — بن شبلان (@d3ani001) December 23, 2018

وينسف التلاحم الذي يبديه أبناء الأسرة الحاكمة في السعودية في مناسباتهم الخاصة، مزاعم تستهدف عائلتهم المالكة ويرسخ صورة قوية عن وجود علاقة وثيقة تربط بين أفراد العائلة، تقوم على التوقير، وتقدير السن، واحترام القرارات الداخلية الخاصة بالعائلة حول كل ما يتعلق بأمور الحكم.

وكتب الأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود معلقًا على صورة الأميرين: “حين يجتمع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز و سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، فكأنه لقاء قمة جبال سودة مع قمة جبل طويق، تنهض الهامات وترتفع الهمم وتسقط تحت قدميهما كل نظريات المتآمرين.”