إعلامية تطرد عضو مجلس الشورى السعودي السابق من برنامجها على الهواء (فيديو)

تطور نقاش بين الإعلامية السعودية، نادين البدير، ومواطنها عضو مجلس الشورى السابق الدكتور موافق الرويلي، خلال استضافتها له في برنامج “اتجاهات” على قناة “روتانا خليجية”، إلى انسحابه من الحلقة.

وكان الدكتور “الرويلي” يتحدث عن جهوده في الكشف عن الشهادات المزورة، للعديد من الأشخاص. إلا أن الإعلامية “البدير” استنكرت طريقته، معتبرة أنَّ تصرّفه ” تشهير” بالآخرين.

ونفى الدكتور موافق الرويلي رغبته في التشهير بالآخرين، مبيّنًا أنه “لا يفضح ولا يشهر”، لكنه حين يعلم اسم الشخص يعلنه بالمعلومات والوثائق.

وأصرَّت الإعلامية نادين على اتهام الدكتور موافق بالتشهير، لتسأله لاحقًا إنْ كان سيقوم بفضح اسم أحد من أقربائه أو أصدقائه لو اكتشف أنه قد زوَّر شهادته.

وأكد لها الدكتور موافق أنه “سيفضح أيًّا كان”، موجّهًا لها انتقادات بدوره: “انتو ما تحضرون زين، أنا قضيتي انو انتو ما تحضّرون زين”.

ورغم تطوّر النقاش، دافعت “البدير” عن عملها، مؤكدة أنهم يحضّرون جيّدًا، لكنّها انفعلت لاحقًا على عضو مجلس الشورى السابق، حين سأله ضيف الحلقة يوسف القعيط، إن كانت “شهادته سليمة”.

وحاول الدكتور موافق الدفاع عن نفسه بعد سؤال “القعيط”، لكن “البدير” أبلغته أن بإمكانه “الانسحاب من الحلقة” إن لم يعجبه النقاش، وهو ما دفعه لمغادرة الحلقة بالفعل.