بالفيديو.. مقدم البرامج السعودي محمد الشهري يعود للتلفزيون عبر محطة جديدة‎

كشف الإعلامي السعودي ومقدم برامج المسابقات المعروف، محمد الشهري، اليوم الاثنين، عن عودته للتقديم للتلفزيوني عبر محطة جديدة بعد انقطاع دام نحو ثلاث سنوات.

وقال الشهري في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي، إنه سيعود للتقديم التلفزيوني عبر قناة تسمى “إس تي في” وعبر برنامج يتضمن تحديات ومنوعات.

ولم يكشف الشهري عن تفاصيل وافية حول وجهته الجديدة وموعد ظهوره الأول، كما لم يعرف متابعيه بالقناة الجديدة ومقرها وما إذا كانت تبث برامجها من قبل أم تستعد للانطلاق.

كما امتنع الشهري عن الرد على تساؤلات متابعيه الكثيرة حول تفاصيل الوجهة الجديدة التي بدت غامضة لهم بعض الشيء، واكتفى بطلب الدعاء له في مهمته الجديدة.

وقال الإعلامي السعودي ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأقمار الصناعية، مفلح الهفتاء, في تغريدة متعلقة بوجهة الشهري الجديدة ” طلعنا من محمد الشهري بتصريح بالقوة.

محمد الشهري :

قريبا قناة STV .. pic.twitter.com/yOWrCiwpli — ماجد الجهني (@MaajedTV) December 23, 2018

وقدم الشهري برنامج المسابقات الرمضاني الشهير “حروف وألوف” على قناة “إم بي سي”، على مدة 11 عامًا، قبل أن تنهي المجموعة تعاقدها معه في العام 2016 على الرغم من استمرارها في بث البرنامج ذاته حينها، وبتقديم الفنان طارق الحربي.