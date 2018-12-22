بوفاة الأمير طلال.. من بقي على قيد الحياة من أبناء وبنات ملك السعودية المؤسس؟

توفي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود عصر اليوم السبت، عن عمر ناهز 87 عامًا، ليتبقى عدد محدود من الأخوة والأخوات من أبناء الملك المؤسس الـ63 ابنًا وابنة الذين أنجبهم خلال فترة حياته التي امتدت لـ76 عامًا.

ومن بين 36 ابنًا للملك عبدالعزيز، بقي على قيد الحياة حاليًا، ثمانية أبناء، من أمهات مختلفات من زوجات الملك عبدالعزيز، الذي عاش بين عامي 1877 و 1953، وتزوج بما يقارب من 40 امرأة ينتمين لمختلف مناطق وقبائل البلاد وحتى من خارجها.

ويقول مؤرخون إن دافع كثير من هذه الزيجات، كان تثبيت أركان الحكم عبر علاقات مصاهرة توثق الصلات بين أطراف المملكة العربية السعودية.

والأبناء الذكور الذين مازالوا على قيد الحياة، بجانب الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي يحتل الترتيب رقم 25 بين أخوته، هم الأمير بندر الذي يحتل الترتيب رقم 11 بين أخوته، وهو من مواليد العام 1924، ويليه الأمير متعب ذي الترتيب 17 بين أخوته، وهو من مواليد العام 1931.

ويلي الملك سلمان، كل من الأمراء ممدوح، وعبدالإله، وأحمد، ومشهور، ومقرن وفق ترتيبهم بين أبناء الملك المؤسس.

أما بنات الملك عبدالعزيز اللائي مازلن على قيد الحياة من أصل 27 ابنة، فهن الأميرات: الجوهرة الثانية، ولطيفة، ونورة الثانية، ومشاعل وعبطاء وطرفة.

يشار إلى أن عدد أحفاد الملك المؤسس من أبنائه الذكور فقط 516 حفيدًا وحفيدة، الذكور منهم 263 والإناث 253.

وبدأت الأسرة الحاكمة في السعودية، في السنوات القليلة الماضية، الدفع بعدد كبير من جيل أحفاد الملك المؤسس؛ لتولي المناصب القيادية في البلاد، في انتقال تدريجي للسلطة، ما يعزز الاستقرار ويؤسس لعهد جديد يشكل امتدادًا لنهج الراحل الملك عبد العزيز.