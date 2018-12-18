ناقد فني يهاجم لجين عمران ويصفها بـ”السفيهة” لحملها حقيبة بـ200 ألف دولار (صور)

فتح الناقد الفني المعروف باسم “كلاسي” النار على الإعلامية السعودية لجين عمران، عقب نشرها صورًا وهي تحمل بيدها حقيبة صفراء من “هيرميس”، وصل ثمنها على حد قوله إلى 800 ألف ريال سعودي (ما يعادل 216,000 دولار).

واستنكر “كلاسي” تباهي لجين بحقيبة يصل ثمنها إلى ثمن “فيلا متوسطة” في السعودية، واصفًا إياها بـ”السفيهة”.

وقال إن “بنات الملوك والشيوخ يخجلون من شراء مثل هذه السخافات التي تتباهى بها لجين”.

وسخر “كلاسي” معلقًا إن “من لا قيمة ولا وزن له، يشتري الاهتمام بماله الذي ورثه، لشعوره بالنقص الشديد، ولا يشعر بقيمته وأهميته إلا باكسسوارات استهلاكية تعوض نقصه”.

وقارن “كلاسي” بين لجين عمران وعالمات سعوديات مبتكرات، موضحا الفرق بين ما قدمته لجين وبينهن.

يذكر أن الإعلامية السعودية نشرت عبر حسابها في “انستغرام” صورًا لها وهي تحمل بيدها حقيبة “هيرميس”، فيما كان “كلاسي” قد أوضح أن أحد الأشخاص اشترى هذه الحقيبة من مزاد في لندن وأهداها للجين عمران.

ولا تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تعرض بها الإعلامية السعودية مقتنيات ثمينة تمتلكها، فسبق أن نشرت أيضًا صورًا لها مع حقيبة يد، قالت إنها هدية خاصة من “سيبيل” وصنع منها 7 قطع فقط في العالم.