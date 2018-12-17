تفاصيل جديدة حول احتراق سيارة سيدة سعودية أمام منزلها بجدة (فيديو)

نفت سيدة سعودية تدعى، نورهان بسام، أن يكون التهام النيران لسيارتها، الخميس الماضي، بينما كانت متوقفة أمام منزلها في مدينة جدة غربي المملكة ناتج عن خلل فني.

ونقلت وسائل إعلام محلية، قول السيدة إنها “استيقظت قبل أيام على أصوات صراخ، بعدما شاهد أحد الجيران النيران تندلع من سيارتها، فحاولت ومعها والدتها وبمساعدة الجيران إطفاء الحريق لإنقاذ السيارة، لكن محاولاتهم باءت بالفشل”.

ونفت نورهان أن يكون سبب الحريق خللًا فنيًا، مبينة أنها أطفأت سيارتها تمامًا قبل نزولها منها، وأخضعتها قبل 10 أيام من الحريق للفحص الاعتيادي، الذي أكد أن حالتها الفنية جيدة.

ونقلت المصادر عن شرطة جدة قولها “إن الجهات المختصة باشرت موقع حريق سيارة الفتاة نورهان بسام، وإنها بدأت التحقيق في الواقعة”.

ولفتت المصادر إلى أنها “لا تستبعد أي فرضيات في أسباب الحريق، ومن بينها فعل فاعل”، مشيرة إلى أن “الجهود مستمرة لكشف غموض الحادث”.

وتعد هذه الحادثة هي الثانية بعد قضية احتراق سيارة سلمى البركاتي في الجموم، بعد مدة قصيرة من السماح للمرأة بالقيادة في المملكة، والتي تسببت بغضب واسع.