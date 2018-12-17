ظهور نادر للأمير الصغير سلمان نجل ولي العهد السعودي (صورة وفيديو)‎

أظهرت صورة متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، الأمير الصغير سلمان بن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نجل ولي العهد السعودي الذي قلما يظهر أفراد من عائلته في الإعلام.

وأكد حساب “تاريخ آل سعود” شبه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي، إن الصورة المتداولة هي للأمير الصغير سلمان بالفعل، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل عن مكان وتاريخ التقاطها.

وكتب المشرف على الحساب في إجابة على سؤال بهذا الخصوص “صحيح الله يحفظك، الصورة للأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الابن الأكبر لولي العهد الأمين، حفظهما الله تعالى”.

صحيح الله يحفظك، الصورة للأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الأبن الأكبر لولي العهد الأمين، حفظهما الله تعالى https://t.co/MaVo1cqmTb — تاريخ آل سعود (@Alsaud_History) December 16, 2018

ويظهر في الصورة الأمير الصغير برفقة والده وقد ارتدى الزي السعودي التقليدي كما يفعل أباه على الدوام، وكما ظهر الطفل الصغير أول مرة منتصف العام الجاري في مقطع فيديو وثق مرافقته لوالده في زيارة لمنزل ولي العهد الأسبق، الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود.

وكشف ولي العهد السعودي في أبريل/نيسان الماضي، أن عائلته المكونة من زوجته سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز آل سعود، وأربعة أطفال، ترغب في تعيش حياة طبيعية بعيداً عن الأضواء.

وقال ابن سلمان، خلال مؤتمر صحفي في قصر الإليزيه بباريس جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، “أريد أن أحافظ على حياة طبيعية جدا لأبنائي، بعيدا عن الأضواء، وبعيدا عن الضغط السياسي والاهتمام الأكثر من اللازم، أريدهم أن يعيشوا بشكل طبيعي جدا، وأيضا زوجتي تريد هذا الشيء، وأنا أحترم هذا الشيء لزوجتي ولأبنائي، هذا هو السبب الرئيس بالنسبة لي”.