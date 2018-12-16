رئيس البرلمان العراقي يبدأ زيارة رسمية إلى السعودية

بدأ رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى السعودية هي الأولى من نوعها منذ تقلّده منصبه، في سبتمبر/أيلول الماضي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للحلبوسي “أن الحلبوسي ترأس وفدًا برلمانيًا في زيارته إلى السعودية اليوم، استجابة لدعوة وجهت له من رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ”.

وأضاف البيان أنه “من المقرر أن يلتقي الحلبوسي بالملك سلمان بن عبد العزيز وعدد من الأمراء والمسؤولين السعوديين لبحث سبل التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن بحث أوضاع المنطقة”.

وتأتي زيارة الحلبوسي بعد نحو شهر من زيارة قام بها الرئيس العراقي برهم صالح إلى الرياض التقى خلالها العاهل السعودي ومسؤولين آخرين.

وكانت العلاقات انقطعت تمامًا بين العراق والسعودية في أعقاب غزو نظام صدام حسين للكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي.

واستأنفت العلاقات بين البلدين في أعقاب إسقاط النظام السابق عام 2003، لكنها ظلت خجولة جراء تحفظ السعودية على دور إيران المتصاعد في العراق، وذلك قبل أن تتحسن تدريجيًا في عهد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي (سبتمبر/أيلول 2014 – 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018).