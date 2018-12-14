سعودي يتهم مستشفى “الملك خالد” بقتل والدته بـ”حقنة خاطئة”.. والإدارة ترد (فيديو)

وجه سعودي اتهامًا لمستشفى “الملك خالد” في محافظة الخرج بتسببهم بوفاة والدته، بعد إعطائها حقنة خاطئة دون مبرر طبي.

وكشف المواطن سعد الدوسري خلال استضافته في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن والدته دخلت المستشفى يوم الإثنين قبل أسبوعين، ولم تكن تعاني من أي مرض سوى الربو فقط، فتم إعطاؤها مضادًا حيويًا عن طريق حقنة، دون إجراء اختبار حساسية لها، وبعدها تم إيقافه حين تحسست منه.

وأضاف أن الطبيب المشرف لما اطلع على حالتها سجّل في ملفها عدم إعطائها أي حقنة وريدية والاكتفاء بالحبوب، ثم بدأت صحتها تتحسن، لكن جاءت ممرضة صباحًا بعد أيام وأصرت على إعطائها الحقنة رغم اعتراض شقيقته، لافتًا إلى أنه بعد أقل من 3 دقائق ظهرت أعراض تشنج على والدته وبدأت تصرخ ثم تغير لونها للأزرق وتوفيت.

وأشار إلى أن الطاقم الطبي أكد لهم أن الحقنة لم تكن ضمن الخطة العلاجية لوالدته، مطالبًا بمحاسبة الممرضة لمعرفة مَن كلفها بإعطاء الحقنة.

بدوره، أكدت إدارة مستشفى “الملك خالد” أنها اتخذت الإجراءات القانونية للتحقيق في الواقعة، مؤكدة أن وفاة المريضة لم تكن نتيجة خطأ طبي كما يدعي ذووها، وأنها منعت الطاقم الطبي المباشر لحالتها من السفر.

وكشفت في بيان رسمي لها أن نتائج التحقيق الأولية بينت أنه لا وجود لخطأ طبي، وتمت التوصية بإحالة الشكوى إلى إدارة المتابعة بـ”صحة الرياض”، والتأكد من الإجراءات الطبية مع كامل الملف الطبي، تزامنًا مع منع الفريق الطبي المعالج من السفر، وإحالة النتائج إلى الهيئة الصحية الشرعية المختصة بهذه القضايا.