مصرع 4 سعوديين وإصابة 6 آخرين بحادث مروري مروع

تسبب حادث مروري على طريق الساحل باتجاه “مقيات يلملم” في المملكة العربية السعودية بمصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين جميعهم مواطنين.

وفي التفاصيل، فإن بلاغًا ورد بوقوع حادث مروري بين ثلاث مركبات، الأولى “جيب صالون” والمركبة الثانية من نوع “كامري”، والثالثة من نوع “جيب اف جي”، نتج عنه 6 إصابات و4 وفيات من الجنسية السعودية، بحسب وسائل إعلام محلية.

وفتح مرور الليث تحقيقًا في الحادث لمعرفة أسبابه وملابساته.

ووقع الحادث مساء الخميس، وبعد وصول فرق الإسعاف والمرور تبين وجود 4 متوفين و6 إصابات تراوحت بين المتوسطة والخطيرة، فيما نقلت ثلاثة منها إلى مستشفى عام وثلاثة أخرى إلى مستشفى تخصصي.