خالد بن سلمان يعلق على اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين

علق السفير السعودي، لدى الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الخميس، على اتفاق الأطراف اليمنية، حول بعض ملفات الصراع، خلال المشاورات التي رعتها الأمم المتحدة في السويد، قائلًا إن المملكة ترحب به.

وتوصلت المشاورات السويدية إلى تفاهمات واتفاقات هي الأولى من نوعها بين الحكومة اليمنية والحوثيين منذ الانقلاب على الشرعية، تضمنت وقف إطلاق النار وسحب المقاتلين من مدينة الحديدة ومينائها.

وقال خالد بن سلمان، “ترحب المملكة بالاتفاق الذي أعلن اليوم بالسويد، ونشيد بجهود المبعوث الأممي في الوصول لهذا الاتفاق، وهي خطوة هامة نحو استعادة الشعب اليمني لسيادته واستقلاله، وستساهم في تعزيز وصول المساعدات الإغاثية إلى الشعب اليمني الشقيق”.

ترحب المملكة بالاتفاق الذي أعلن اليوم بالسويد ونشيد بجهود المبعوث الأممي @OSE_Yemen في الوصول لهذا الاتفاق وهي خطوة هامة نحو استعادة الشعب اليمني لسيادته واستقلاله وستساهم بإذن الله في تعزيز وصول المساعدات الإغاثية الى الشعب اليمني الشقيق. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 13, 2018

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بتويتر: “وافقت الحكومة الشرعية على مقترح المبعوث الأممي السابق تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة، وهو ما استمر الحوثيون في رفضه، وما كانت هذه الموافقة لتتم اليوم لولا استمرار الضغط العسكري من الأحرار في اليمن وإخوانهم في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن”.

وافقت الحكومة الشرعية على مقترح المبعوث الأممي السابق تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة وهو ما استمر الحوثيين في رفضه، وما كانت هذه الموافقة لتتم اليوم لولا استمرار الضغط العسكري من الأحرار في اليمن واخوانهم في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 13, 2018

وأشار إلى أن اتفاق اليوم، “يشكل خطوة كبيرة نحو إعادة الأمن لليمن الشقيق والمنطقة، بما في ذلك أمن البحر الأحمر، الممر الحيوي للتجارة الدولية. ونتمنى أن يترك الحوثي العمل من أجل إيران وأن يعمل من أجل اليمن، ويقبل بسلام شامل مبني على المرجعيات الثلاث”.