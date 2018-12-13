خالد بن سلمان يعلق على اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين

خالد بن سلمان يعلق على اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين

المصدر: فريق التحرير

علق السفير السعودي، لدى الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الخميس، على اتفاق الأطراف اليمنية، حول بعض ملفات الصراع، خلال المشاورات التي رعتها الأمم المتحدة في السويد، قائلًا إن المملكة ترحب به.

وتوصلت المشاورات السويدية إلى تفاهمات واتفاقات هي الأولى من نوعها بين الحكومة اليمنية والحوثيين منذ الانقلاب على الشرعية، تضمنت وقف إطلاق النار وسحب المقاتلين من مدينة الحديدة ومينائها.

وقال خالد بن سلمان، “ترحب المملكة بالاتفاق الذي أعلن اليوم بالسويد، ونشيد بجهود المبعوث الأممي في الوصول لهذا الاتفاق، وهي خطوة هامة نحو استعادة الشعب اليمني لسيادته واستقلاله، وستساهم في تعزيز وصول المساعدات الإغاثية إلى الشعب اليمني الشقيق”.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بتويتر: “وافقت الحكومة الشرعية على مقترح المبعوث الأممي السابق تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة، وهو ما استمر الحوثيون في رفضه، وما كانت هذه الموافقة لتتم اليوم لولا استمرار الضغط العسكري من الأحرار في اليمن وإخوانهم في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن”.

وأشار إلى أن اتفاق اليوم، “يشكل خطوة كبيرة نحو إعادة الأمن لليمن الشقيق والمنطقة، بما في ذلك أمن البحر الأحمر، الممر الحيوي للتجارة الدولية. ونتمنى أن يترك الحوثي العمل من أجل إيران وأن يعمل من أجل اليمن، ويقبل بسلام شامل مبني على المرجعيات الثلاث”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً
محتوى مدفوع